Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Şoklara rağmen düşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası” oturumunda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına ve Türkiye'nin jeopolitik açıdan kritik bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Şimşek, yaşanan gelişmelerin ekonomi programının uygulanma temposunu etkileyebileceğini ancak temel hedeflerde herhangi bir değişiklik yaratmayacağını söyledi.

Enflasyonda yüzde 20 hedefi...

Enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Şimşek, “Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütçe açığında düşüş vurgusu

Mali disiplin alanında Türkiye'nin güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Şimşek, son 23 yılda bütçe açığının milli gelire oranının ortalama yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bütçe açığının 2023'te yüzde 5,1 düzeyindeyken 2025 itibarıyla yüzde 2,9'a gerilediğini ifade eden Şimşek, bu iyileşmede harcamaların kontrol altında tutulması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi uyumunun artırılması ile denetim ve tahsilat süreçlerindeki gelişmelerin etkili olduğunu dile getirdi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerini sınırlamak amacıyla mali imkanların devreye alındığını belirten Şimşek, buna rağmen 2026 yılı hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve orta vadede bütçe açığını milli gelirin yüzde 3'ünün altında tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk Lirası'na güven arttı

Türk Lirası'na yönelik değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, herhangi bir kur seviyesinin hedeflenmediğini belirtti.

Ekonomi programının uygulanmaya başlamasından bu yana Türk Lirası'na olan güvenin belirgin şekilde arttığını ifade eden Şimşek, bu gelişmede sıkı para politikası, makroihtiyati önlemler ve önceki dönemlere kıyasla daha güçlü döviz rezervlerinin önemli rol oynadığını kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin cari açık üzerinde baskı oluşturabileceğini söyleyen Şimşek, ancak bu etkinin kontrol edilebilir seviyelerde kalacağını değerlendirdi.

Cari açıkta yüzde 3 beklentisi

Yurt içi talepteki yavaşlamanın ve ihracatın dirençli yapısının, savaş kaynaklı olumsuzlukların etkisini azaltabileceğini belirten Şimşek, ihracat performansının tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma, euro/dolar paritesindeki gelişmeler ve yüksek katma değerli üretim sayesinde desteklendiğini ifade etti.

Cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Şimşek, bunun Türkiye'nin uzun vadeli ortalamasının altında kaldığını söyledi.

Yeni vergi teşvikleri yolda

Doğrudan yabancı yatırımı, nitelikli iş gücünü ve sermayeyi Türkiye'ye çekmek amacıyla yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını aktaran Şimşek, üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e düşürüleceğini açıkladı.

Hizmet ihracatında tam vergi muafiyeti uygulanacağını belirten Şimşek, yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım sektörlerinin bu kapsamda yer alacağını söyledi.

Transit ticarette kurumlar vergisinin kaldırılacağını ifade eden Şimşek, ayrıca çok uluslu şirketlere yönelik 20 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti sağlayacak yeni bir bölgesel merkez modelinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Girişimcilere yeni destekler

Şimşek, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla şirket kuruluş işlemlerinin tamamen dijital hale getirileceğini, çalışanlara yönelik vergi avantajlı hisse opsiyonu sisteminin devreye alınacağını ve Atatürk Havalimanı'nda "Terminal İstanbul" adıyla yeni bir merkez kurulacağını da sözlerine ekledi.