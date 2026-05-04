Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın dördüncü enflasyon verilerini açıkladı.

Verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kritik mesajlar verdi.

Enflasyondaki artışın geçici bir süreç olduğunu vurgulayan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı için dezenflasyon sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Şimşek, nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleştiğini belirterek, hizmet ve temel mal gruplarındaki gelişmelere dikkat çekti.

Açıklamasında, "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" ifadelerini kullandı.

Enerji ve emtia fiyatları baskı oluşturdu

Küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyondaki yükseliş geçici"

Şimşek, enflasyonun seyrine ilişkin beklentilerini de paylaşarak, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.