Bakan Şimşek'ten esnafa müjde: Krediye erişim kolaylaşacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, esnafa sağlanan finansman desteğinin sürdürüldüğünü belirterek, “Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir bölümünün karşılandığına dikkat çeken Şimşek, yeni düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.”

Şimşek, üretim, yatırım ve istihdam sağlayan esnafa desteğin devam edeceğini vurgulayarak, “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz.



Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini… https://t.co/58TUzv3jTv — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 27, 2026

Vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kriterleri karşılayan esnaf ve sanatkârların, vergi ve sosyal güvenlik prim borçları bulunsa da daha düşük oranlarda sübvanse edilen kredilerden yararlanabilmelerine imkân sağlandı.

Düzenlemeyle Hazine faiz indirimi oranları bazı gruplarda yüzde 50 yerine yüzde 40, yüzde 100 yerine yüzde 80 ve yüzde 60 yerine yüzde 48 olarak uygulanacak. Kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarına kullandırılan kredilerde belirli şartların aranmayacağı uygulamanın süresi de 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı.