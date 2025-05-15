Bakan Şimşek’ten finansal piyasalar hakkında değerlendirme!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda olumlu sinyaller alındığını belirtti.

Şimşek, yabancı para cinsi mevduat talebinin (DTH) ve ülke risk priminin (CDS) düştüğünü, buna karşın Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin 5,8 milyar dolar arttığını açıkladı.

Küresel belirsizliklerin azalması ve finansal göstergelerdeki iyileşmenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade eden Şimşek, "Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."