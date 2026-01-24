Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Türkiye'nin ekonomil görünümüne ilişkin son değerlendirmelerini paylaşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody, kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmezken Fitch Ratings ise Türkiye’nin kredi notunu 'BB-' seviyesinde teyit ederek kredi notu görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti.

Gelişmeleri değerlendiren Bakan Şimşek ise Fitch'in kararına işaret ederek önümüzdeki dönemde not artışının gelebileceğini söyledi.

'Not artışı gelebilir'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."