Bakan Şimşek'ten 'Gümrük Birliği' vurgusu: Herkes kazanç sağlayacak

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral Günü" vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılan Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hollanda'nın milli gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluğun neredeyse 5 asır öncesine dayandığına işaret etti.

Şimşek, geçen yıl iki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını ve bugünkü canlı Türk-Hollanda toplumunu şekillendiren İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Hollanda'nın Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı

Şimşek, Hollanda'nın, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu dile getirerek, 2024'te 1,3 milyon Hollandalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Ticaret ve yatırım alanlarında daha derin bağlar kurmayı istediklerini kaydeden Şimşek, Türkiye'nin büyük ve çeşitli bir ekonomisi, güçlü altyapısı ve insan gücü olduğunu söyledi.

Daha fazla Hollandalı iş insanını Türkiye'deki fırsatlardan yararlanması için davet ettiklerini belirten Şimşek, birçok Türk girişimcinin Hollanda'da bulunmayı tercih ettiğini kaydetti.

Belirsizliğin arttığı bir dönemde yaşadıklarını dile getiren Şimşek, küresel finansal krizden bu yana korumacılığın arttığını ancak şu anda daha fazla belirsizlik bulunduğunun altını çizdi.

Bakan Şimşek, korumacılığa karşı en iyi çözümün bölgesel entegrasyon olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Türkiye ile AB arasında daha güçlü bir ekonomik entegrasyonun gerekli olduğunu söyledi.

Draghi raporunun daha derin bir sermaye piyasası birliği çağrısında bulunduğunu aktaran Şimşek, AB'nin Türkiye dahil yakın komşularına ulaşmasının daha güçlü ekonomik entegrasyon için gerekli olduğunu vurguladı.

Şimşek, Draghi raporunda vurgulanan dijital dönüşüm, yeşil geçişi, inovasyon ve tedarik zinciri dayanıklılığı gibi alanlarda ilerleme kaydettiklerini anlattı.

"Gümrük Birliği'nin modernizasyonu herkese kazanç sağlayacak"

Türkiye'nin AB ile daha güçlü ekonomik bağlara sahip olma konusunda oldukça rekabetçi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, herkesin kazanç sağlayacağı bir adım ve Avrupa'daki iç siyaset tarafından engellenmemelidir." dedi.

Şimşek, Hollanda'nın bu durumun değişmesi için yardımcı olmasını umduklarını belirterek, iki ülke arasında savunma, enerji ve diğer birçok alanda güçlü ve derin işbirliği bulunduğunu ifade etti.

"İki ulusun da genlerinde ticaret yer alıyor"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise bu gece Hollanda Kralı Willem Alexander'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek, kralın soyadının "Van Oranje" olması nedeniyle turuncu giyme gelenekleri bulunduğunu söyledi.

Wijnands, Hollanda ve Türkiye'nin güçlü ortaklar olduğunu ve iki ülke arasında uzun bir geçmiş bulunduğunu kaydederek, diplomatik ve ticari ilişkilerin 400 yıldan fazla bir süre önce kurulduğunu, iki ulusun da genlerinde ticaretin yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'deki yabancı yatırımların yüzde 23'ünün Hollanda tarafından yapıldığını ve bu nedenle en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduklarını aktaran Wijnands, tüm Türk yabancı yatırımcılarının yüzde 25'inin de Hollanda'ya gittiğini ve ülkesinin Türk işletmeler için bir numaralı yatırım destinasyonu olduğunu ifade etti.

Wijnands, iki ülkenin iş ortağından daha fazlası olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda birçok eski ve yeni jeopolitik zorlukla karşı karşıya olan bir dünyada NATO müttefikiyiz. Ülkem NATO'nun temel görevlerinin yerine getirilmesinde Türkiye'nin önemli katkılarına değer veriyor. Bu yılki NATO zirvesi haziranda Lahey'de düzenlenecek. Gelecek yılki zirve ise Türkiye'de yapılacak." diye konuştu.

"Türkiye Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak"

Hollanda'nın Avrupa işbirliği çerçevesinde de Türkiye'ye kıymet verdiğini dile getiren Wijnands, "Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Birliği üyeliği adayı ve Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak. Ülkem, birbirimize gereksinimimiz olduğunu her zamankinden daha fazla hissediyor. Ayrıca işbirliğimizi daha da güçlendirmek için temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygının önemine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Wijnands, Türkiye ile vize konusunda Hollanda'nın randevu bekleme sürelerini daha da azaltmak için çok çalıştığını vurgulayarak, geçen yıl Türk başvuru sahiplerine her zamankinden daha fazla vize verildiğini söyledi.

Ekonomi ve güvenlik işbirliğinin ötesinde iki ülke arasındaki ilişkiyi eşsiz kılanın kişisel ve ailevi bağlar olduğuna dikkati çeken Wijnands, ülkesindeki yarım milyona yakın insanın Türk kökenli olduğunu ifade etti.

Wijnands, Türkiye'de 2,5 yıldır yaşadığını ve Türk misafirperverliğinden çok şey öğrendiğini dile getirerek, Türkiye'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ve Hollanda'yı bu güzel ülkede temsil etmekten onur duyduğunu söyledi.

Hollandalı Türk soprano Aylin Sezer'in "Amsterdam Kanallarında" adlı şarkıyı seslendirmesiyle başlayan resepsiyonda, Sezer, Türk Deniz Kuvvetleri Orkestrası ile Hollanda ve Türkiye'nin ulusal marşlarını seslendirdi.

Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetliler katıldı.