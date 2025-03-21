Bakan Şimşek'ten güven mesajı: Ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin geleneksel iftar yemeğine katılarak Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, dünyada ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Şimşek, Orta Vadeli Program’ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini vurguladı. Ayrıca Bakan Şimşek, son günlerde İBB soruşturmasına ilişkin piyasa dalgalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, mevcut programın uygulanmasına yönelik herhangi bir tereddüt olmadığını vurguladı.

Ayrıca Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.