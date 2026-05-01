Bakan Şimşek'ten hizmet ihracatı açıklaması: 63 milyar dolarlık fazla, potansiyeli ortaya koydu

Yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin küresel pazardaki payının artırması hedefiyle hizmet ihracatında kazanç indirimi hakkı yüzde 100'e çıkarılırken, yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Döviz kazandırıcı faaliyetlere destek sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."