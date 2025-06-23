Bakan Şimşek’ten Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Muhtemel senaryoları değerlendiriyoruz'

İran Meclisi, İsrail'e yönelik hava saldırısıyla eş zamanlı olarak, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatma yetkisini onaylamıştı. Nihai kararın, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği açıklandı.

"Muhtemel senaryoları değerlendiriyoruz"

Gelişmelerin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Artan jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin çok boyutlu biçimde analiz edildiğini ve tüm senaryoların detaylı olarak ele alındığını belirten Şimşek, kurumların koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

"Spekülasyonlara lütfen itibar etmeyin"

Bakan Şimşek, "Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır" ifadelerini kullanırken, Hürmüz Boğazı'nın olası kapanışıyla ilgili yapılan spekülasyonlara karşı da uyardı:

"Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık."

Şimşek, açıklamasının devamında enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceğini belirterek, dezenflasyon sürecinin devamı için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.