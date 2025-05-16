Bakan Şimşek'ten ihale iddialarına sert yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar ve Londra’da edindiği bir konut üzerinden “ihalelere karıştığı” yönünde yapılan haber ve paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Şimşek, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık görevi dışında olduğu dönemde çekilmiş birkaç fotoğraf ve 2021 yılında alınan bir konut üzerinden yürütülen iddiaları “itibar suikastı teşebbüsü” olarak nitelendirdi.

“Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir” diyen Şimşek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Şimşek, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller, bakan olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir. Bakan olmadığım Ağustos 2021’de, İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda da yer almıştır."

İddiaları “gerçek dışı haber” olarak nitelendiren Şimşek, “Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca, bu iddialarla ilgili yasal süreci başlatacaklarını belirterek, “Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır” dedi.