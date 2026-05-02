Bakan Şimşek'ten ihracat verilerine ilk yorum: Dönemsel dalgalanmalar olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ihracatın takvim etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttığını, ithalat artışının ise yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığını ifade etti.

Yıllıklandırılmış ihracat rekor kırdı

Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Bu performansın, dış ticarette güçlü görünümün sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

İkinci çeyrek için dalgalanma uyarısı

Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çeken Şimşek, ikinci çeyrekte takvim etkisi kaynaklı dönemsel dalgalanmaların görülebileceğini kaydetti. Şimşek mesajında, "Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır" dedi.

Rekabet gücüne odaklı politikalar sürecek

Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen Türkiye’nin döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, üretimde dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımların süreceğini ifade etti.