Bakan Şimşek'ten ihracat verilerine ilk yorum: Dönemsel dalgalanmalar olabilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı ihracat verilerini değerlendirerek ihracatın yüzde 22,3 yükseldiğini, ithalat artışının ise yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığını açıkladı. Yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolarla rekor kırdığını belirten Şimşek, ikinci çeyrekte dalgalanma uyarısı yaptı.
Yıllıklandırılmış ihracat rekor kırdı
Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Bu performansın, dış ticarette güçlü görünümün sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.
İkinci çeyrek için dalgalanma uyarısı
Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çeken Şimşek, ikinci çeyrekte takvim etkisi kaynaklı dönemsel dalgalanmaların görülebileceğini kaydetti. Şimşek mesajında, "Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır" dedi.
Rekabet gücüne odaklı politikalar sürecek
Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen Türkiye’nin döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, üretimde dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımların süreceğini ifade etti.
İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2026
