Bakan Şimşek'ten işsizlik değerlendirmesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2024 İşgücü İstatistikleri verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamasında "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı" değerlendirmesinde bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan "İşgücü İstatistikleri, 2024" verilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek paylaşımında açıklanan verilerin 'son 12 yılın en düşük işsizlik oranı' olduğunu açıkladı.
Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı. https://t.co/3srcqMRSaN— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 20, 2025