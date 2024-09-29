Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı

Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam ettiklerini belirten Şimşek, perakende mal ve hizmet sunan işletmelerde POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar da tüm mükelleflerin yeni cihazlara geçmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Yeni ödeme kaydediciler

Yeni nesil 'ödeme kaydedici' cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağladığını belirten Şimşek, böylece satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olunduğuna dikkati çekti.

Özel usulsüzlük cezaları kesiliyor

Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski cihazları kullandığını ve ödemelerde kart kabul etmediğini belirten Şimşek, yeni düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Artık perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması ve bu işletmelerin mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerekiyor. Bunu yapmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz."

Ancak bu noktada talep edilen farkın banka komisyon oranlarının çok üzerinde olabildiğine dikkati çeken Şimşek, komisyon oranlarının bankalar arasında farklı olabildiğini, tahsil edilen tutarın bankadan alınma süresinin de bu oranı etkileyebildiğini söyledi.

GİB'e ihbar

Şimşek, kimi bankaların oranlarının son dönemde düştüğü ve yüzde 2'nin altına indiğini aktararak, "Kartla ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenilen durumlarda, vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Ceza tutarı yükseltildi

GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve ödeme kuruluşları tarafından sadece POS cihazı verilen mükelleflerle bu banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı ceza kestiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Son kanun değişikliğiyle söz konusu ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacak. Başkanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazılar yazarak bu şekilde hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesini, mükelleflerden bu cihazların alınmasını ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesini istedi. Verilen sürede bu değişimi yapmayan banka ve ödeme kuruluşlarına yine her bir tespit için ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor. Bu çalışmalarla, vergide adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaları da derinleştirmiş oluyoruz."