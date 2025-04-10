Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Petrol 65 dolarda kalırsa enflasyonda 1-1,6 puanlık alan açılabilir

Petrol fiyatlarının 60 doların altını görmesiyle birlikte Brent petrol son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların 65 doların altında kalıcı olması durumunda enflasyonun hedefin 1 ila 1,6 puan altında gerçekleşebileceğini, cari açığın ise GSYH'ye oranla yüzde 1,5'in altına inebileceğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var. Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız.

* Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var.

"Genç nüfusumuzda hız kaybı var"

* İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz.

* Petrol fiyatları 65 doların altında kalıcı olursa enflasyon hedefin 1-1,6 puan aşağısında, cari açığın GSYH oranı yüzde 1,5'in altında olur.

* Orta Vadeli Program'a göre bu yıl cari açığın milli gelire oranı yüzde 2 olarak öngörülüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon için yıl sonu tahmini orta noktası ise yüzde 24 seviyesinde.