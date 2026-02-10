Bakan Şimşek’ten küresel ekonomi mesajı: Yapısal reformlar şart

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’na katıldı. Konferansın ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, gelişmekte olan piyasaların küresel ekonomide artan ağırlığına dikkat çekti.

Şimşek, gelişmekte olan ekonomilerin küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu ve küresel büyümenin yüzde 70’inden fazlasını yönlendirdiğini ifade etti.

Yapısal sorunlar öne çıkıyor

Küresel ekonomide karşılaşılan sorunların artık yalnızca konjonktürel olmadığını belirten Şimşek, ticarette parçalanma, borç ödeme baskısı ve zayıf büyümenin yapısal riskler haline geldiğini kaydetti. Şimşek, fiyat istikrarının büyümenin önünde bir engel değil, sürdürülebilir büyümenin temel şartı olduğunu vurguladı.

Şimşek ayrıca ekonomik programların başarısında güvenilir kurumların belirleyici rol oynadığını belirterek, güvenin açıklamalardan ziyade uygulamalarla sağlanabileceğine işaret etti.

Uluslararası iş birliği ve bölgesel entegrasyon vurgusu

Parçalanan küresel ticaret ortamında uluslararası iş birliğinin öneminin arttığını dile getiren Şimşek, bölgesel entegrasyonun ticaretteki kırılmaları telafi edebileceğini ifade etti. Şimşek, altyapı ve bağlantı yatırımlarının ekonomik büyümeye önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Özel sektör ve yapay zekâ büyümede kilit rol oynuyor

Şimşek, özel sektör öncülüğünde büyümenin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu belirterek, bürokrasinin azaltılması, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve yönetişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekâ destekli verimlilik artışlarının önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şimşek, bu kazanımların hayata geçirilmesi için beceri gelişimi ve teknolojinin yaygınlaştırılmasının kritik olduğuna dikkat çekti.

Borç kırılganlıklarına dikkat çekti

Gelişmekte olan ülkelerde borç kırılganlığının arttığını belirten Şimşek, borç yeniden yapılandırma süreçlerinde hız, koordinasyon ve öngörülebilirliğin önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, gelişmekte olan ekonomilerin küresel sistemde artan ağırlığını yansıtacak reformlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.