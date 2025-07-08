Yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk durağı İslami Finans Zirvesi oldu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Şimşek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,3 ila 2,5 büyümesinin beklendiğini ancak bu oranın yeterli olmadığını belirtti.

Türkiye İslami finans alanında 136 ülke arasında 10. sırada

İslami finansın kriz dönemlerinde dayanıklılık sağladığını vurgulayan Şimşek, sektörün toplam büyüklüğünün 5,3 trilyon dolar seviyesinde olduğunu ancak küresel finansal varlıklar içindeki payının sadece yüzde 1 olduğunu söyledi. Bu alanda kat edilecek uzun bir yol olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye'nin İslami finans alanında 136 ülke arasında 10. sırada yer aldığını belirterek hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu açıkladı.

"Enflasyon yüzde 72'den yüzde 35'e geriledi"

Enflasyonda kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Şimşek, geçen yıl bu dönemde yüzde 72 olan enflasyonun bugün yüzde 35 seviyelerine gerilediğine dikkat çekti.

Ekonomik programın şoklara karşı direncini kanıtladığını kaydeden Şimşek, risk priminin düştüğünü, rezervlerin de 88.9 milyar dolar arttığını ifade etti. Bakan Şimşek, son 20-25 yılda Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkat çekti.

Yatırımcılarla buluşacak

Şimşek, programının devamında reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarına da iştirak edecek. Şimşek bu toplantılarda Türkiye'nin ekonomi programını ve yatırım fırsatlarını uluslararası iş dünyasına da anlatacak.