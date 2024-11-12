Bakan Şimşek'ten 'makro istikrar' mesajı: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari işlemler verisini değerlendirdi.

Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini belirterek Mayıs 2023'e göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açığın 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Bakan Şimşek, daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyrinin eşlik ettiğini belirterek şu bilgiyi verdi: "Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı.

Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."