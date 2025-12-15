Bakan Şimşek'ten Meclis'te net mesaj: Emekli ve çalışanın ücreti enflasyonun üzerinde
Bakan Mehmet Şimşek’in Meclis’teki sunumu kapsamında milletvekillerine dağıtılan kitapçıkta, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olunduğu, ücret ve aylıkların enflasyonun üzerinde artırıldığı not edildi. Kitapçıkta, vatandaş lehine olan istisna ve desteklerin yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranında artacağı kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. TBMM’deki sunum kapsamında milletvekillerine dağıtılan kitapçıkta çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olunduğu not edildi. TBMM’de milletvekillerine dağıtılan sunum kitapçığında yer alan bilgiler şöyle oldu:
* 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik.
* 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi.
* 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112 dolardan 518 dolara yükseldi.
* 2002’de 66 lira olan en düşük emekli aylığını ise reel olarak yüzde 548 artırarak 16 bin 881 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük emekli aylığı 40 dolardan 396 dolar oldu.
* Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz.
* 2025 yılında Ar-Ge faaliyetleri ile yatırım ve üretimi artırmak için 693,6 milyar lira, 2026 yılında ise 836 milyar lira vergi harcaması öngörüyoruz.
* Çalışan başına sağladığımız aylık asgari ücret desteğini 1.000 liraya yükselttik.
* SGK prim teşviki, imalat sektöründe 2026 yıl sonuna kadar 5 puan olarak uygulanmaya devam edecek.
* “İstihdamı Koruma Destek Programı” ile tekstil, giyim, deri ve mobilya gibi belirli imalat sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere, KOSGEB aracılığıyla çalışan başına aylık 2 bin 500 lira prim desteği sağlıyoruz. Bu programı 2026’da aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselterek ve büyük ölçekli firmaları da dâhil ederek sürdüreceğiz.
İhracatçıya kefalet destek paketi geliyor
* 2025 yılında yürürlüğe aldığımız 9 adet yeni destek paketi ile mevcut limitlere ilave olarak 94,3 milyar lira kredi imkânını firmalarımıza sunduk. Bu imkânın 52,7 milyar lirası ihracatçılarımıza yöneliktir. Bu yeni 9 adet destek paketimizden kasım ayı itibarıyla yaklaşık 44,4 milyar lira tutarında kullanım gerçekleştirilmiş olup, halihazırda 50 milyar lira kredi imkânı kullanılabilir durumdadır. Böylece mevcut durumda aktif destek paketi 17’ye, kullanılabilir kredi imkânı ise 77 milyar liraya ulaşmaktadır.
* İhracatçılarımıza yönelik 10 milyar lirayı aşan ilave kredi imkânı oluşturacak yeni kefalet destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Bu imkânın bir kısmını emek yoğun sektörlerde ve deprem bölgesindeki ihracatçılarımıza sunmayı planlıyoruz.
* Program döneminde Eximbank’ın sermayesini 13,8 milyar liradan 88,4 milyar liraya yükselttik. İhracatçılarımıza kullandırdığımız günlük reeskont kredi limitini 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkardık ve döviz cinsinden reeskont kredilerini yeniden başlattık. Reeskont kredilerinde faiz oranını düşürdük15 ve reeskont kredisi kullanımında ihracat gelirlerinin ek yüzde 30’unun satış şartını kaldırdık.
* Hizmet ihracatında vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e yükselttik. Ayrıca 2023 yılında kurumlar vergisinde yaptığımız oran artışlarını ihracat kazançlarına uygulamadık. Bu kazançların kurumlar vergisi yüzde 20 oranındadır.
* İmal ettikleri malları doğrudan ihraç edenlere ihracat bedelinin yüzde 10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak doğrudan iade imkânı sağladık.
Vatandaş lehine artışlar yeniden değerleme kadar olacak
* Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile mevcut sosyal yardım programlarını tek bir çatı altında topluyoruz. Sosyal yardım sistemimizi, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek yapıda konsolide ediyoruz. Bu çerçevede, işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026 yılında başlatılmasını öngörüyoruz.
* Vergide adalete hizmet eden diğer kararımız da vergi ve harçları yeniden değerleme oranından daha düşük bir oranda belirlerken vatandaşlarımızın lehine olan güncellemeleri yeniden değerleme oranı ile yapma yönündedir. Bu çerçevede gelir vergisi tarifesini, çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarlarını, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi gibi istisna tutarlarını yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artıracağız.
* Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira, alım-satım ve hasılat hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artacak.
Sabit gelirlinin yükü azaldı yüksek gelirlinin artırıldı
* Vergide adaleti güçlendirmek için son yıllarda yaptığımız birçok düzenleme ile sabit gelirli vatandaşlarımızın vergi yükünü önemli ölçüde azalttık.
* Program döneminde yüksek gelir grupları ve sermaye kesimine yönelik vergi yükünü artıran düzenlemeleri hayata geçirdik
* Ülkemizde de vergi harcamalarıyla işçimiz, memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, engellilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere sosyal kesimler desteklenmekte, büyüme potansiyelimize ve istihdama katkı sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, Ar- Ge ve ihracat faaliyetleri teşvik edilmektedir.
* Yaygın kanaatin aksine vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara göre yüksek değildir. Ortalaması yüzde 34,1 olan OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülkeyiz.