Google Haberler

Bakan Şimşek'ten Meclis'te net mesaj: Emekli ve çalışanın ücreti enflasyonun üzerinde

Bakan Mehmet Şimşek’in Meclis’teki sunumu kapsamında milletvekillerine dağıtılan kitapçıkta, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olunduğu, ücret ve aylıkların enflasyonun üzerinde artırıldığı not edildi. Kitapçıkta, vatandaş lehine olan istisna ve desteklerin yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranında artacağı kaydedildi.

Bakan Şimşek'ten Meclis'te net mesaj: Emekli ve çalışanın ücreti enflasyonun üzerinde

Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kuru­lu’nda bakanlığın 2026 yılı büt­çesine ilişkin bir sunum yaptı. TBMM’deki sunum kapsamında milletvekillerine dağıtılan kitap­çıkta çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olunduğu not edildi. TBMM’de milletvekilleri­ne dağıtılan sunum kitapçığında yer alan bilgiler şöyle oldu:

* 23 yılda aylık ve ücretlerin­de enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekle­dik.

* 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel ola­rak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar ba­zında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yük­seldi.

* 2002 yılında 184 lira olan as­gari ücret reel olarak yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112 dolardan 518 dolara yükseldi.

* 2002’de 66 lira olan en dü­şük emekli aylığını ise reel olarak yüzde 548 artırarak 16 bin 881 li­raya yükselttik. Dolar bazında en düşük emekli aylığı 40 dolardan 396 dolar oldu.

* Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı güçlü bir şekilde destek­lemeye devam ediyoruz.

* 2025 yılında Ar-Ge faaliyet­leri ile yatırım ve üretimi artır­mak için 693,6 milyar lira, 2026 yılında ise 836 milyar lira vergi harcaması öngörüyoruz.

* Çalışan başına sağladığımız aylık asgari ücret desteğini 1.000 liraya yükselttik.

* SGK prim teşviki, imalat sektöründe 2026 yıl sonuna ka­dar 5 puan olarak uygulanmaya devam edecek.

* “İstihdamı Koruma Destek Programı” ile tekstil, giyim, de­ri ve mobilya gibi belirli imalat sektörlerinde istihdamını koru­yan işletmelere, KOSGEB aracı­lığıyla çalışan başına aylık 2 bin 500 lira prim desteği sağlıyoruz. Bu programı 2026’da aylık des­tek tutarını 3 bin 500 liraya yük­selterek ve büyük ölçekli firma­ları da dâhil ederek sürdüreceğiz.

İhracatçıya kefalet destek paketi geliyor

* 2025 yılında yürürlüğe aldı­ğımız 9 adet yeni destek paketi ile mevcut limitlere ilave olarak 94,3 milyar lira kredi imkânını firma­larımıza sunduk. Bu imkânın 52,7 milyar lirası ihracatçılarımıza yöneliktir. Bu yeni 9 adet destek paketimizden kasım ayı itibarıy­la yaklaşık 44,4 milyar lira tuta­rında kullanım gerçekleştirilmiş olup, halihazırda 50 milyar lira kredi imkânı kullanılabilir du­rumdadır. Böylece mevcut du­rumda aktif destek paketi 17’ye, kullanılabilir kredi imkânı ise 77 milyar liraya ulaşmaktadır.

* İhracatçılarımıza yönelik 10 milyar lirayı aşan ilave kredi im­kânı oluşturacak yeni kefalet des­tek paketleri üzerinde çalışıyo­ruz. Bu imkânın bir kısmını emek yoğun sektörlerde ve deprem böl­gesindeki ihracatçılarımıza sun­mayı planlıyoruz.

* Program döneminde Exim­bank’ın sermayesini 13,8 milyar liradan 88,4 milyar liraya yük­selttik. İhracatçılarımıza kullan­dırdığımız günlük reeskont kre­di limitini 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkardık ve döviz cinsinden reeskont kredilerini yeniden başlattık. Reeskont kre­dilerinde faiz oranını düşürdük15 ve reeskont kredisi kullanımın­da ihracat gelirlerinin ek yüzde 30’unun satış şartını kaldırdık.

* Hizmet ihracatında vergi is­tisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e yükselttik. Ayrıca 2023 yı­lında kurumlar vergisinde yaptı­ğımız oran artışlarını ihracat ka­zançlarına uygulamadık. Bu ka­zançların kurumlar vergisi yüzde 20 oranındadır.

* İmal ettikleri malları doğru­dan ihraç edenlere ihracat bede­linin yüzde 10’una kadar devre­den KDV tutarı ile sınırlı olarak doğrudan iade imkânı sağladık.

Vatandaş lehine artışlar yeni­den değerleme kadar olacak

* Gelir Tamamlayıcı Aile Des­tek Sistemi (GETAD) ile mev­cut sosyal yardım programları­nı tek bir çatı altında topluyoruz. Sosyal yardım sistemimizi, ai­le odaklı, kapsayıcı ve fert başı­na asgari bir geliri garanti ede­cek yapıda konsolide ediyoruz. Bu çerçevede, işgücüne katılı­ma mâni olmayacak şekilde bü­tünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026 yılında başlatılmasını ön­görüyoruz.

* Vergide adalete hizmet eden diğer kararımız da vergi ve harç­ları yeniden değerleme oranın­dan daha düşük bir oranda belir­lerken vatandaşlarımızın lehine olan güncellemeleri yeniden de­ğerleme oranı ile yapma yönün­dedir. Bu çerçevede gelir vergisi tarifesini, çalışanların yararlan­dığı yol, yemek paralarına iliş­kin istisna tutarlarını, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi gibi istisna tutarlarını yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artı­racağız.

* Öte yandan, vergi kanunla­rı çerçevesinde esnaf muaflığı li­miti, basit usule tabi mükellef­lerin kira, alım-satım ve hasılat hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde is­tisna tutarları da yeniden değer­leme oranıyla artacak.

Sabit gelirlinin yükü azaldı yüksek gelirlinin artırıldı

* Vergide adaleti güçlendirmek için son yıllarda yaptığımız birçok düzenleme ile sabit gelirli vatandaşlarımızın vergi yükünü önemli ölçüde azalttık.

* Program döneminde yüksek gelir grupları ve sermaye kesimine yönelik vergi yükünü artıran düzenlemeleri hayata geçirdik

* Ülkemizde de vergi harcamalarıyla işçimiz, memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, engellilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere sosyal kesimler desteklenmekte, büyüme potansiyelimize ve istihdama katkı sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, Ar- Ge ve ihracat faaliyetleri teşvik edilmektedir.

* Yaygın kanaatin aksine vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara göre yüksek değildir. Ortalaması yüzde 34,1 olan OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülkeyiz.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar