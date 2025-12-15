Bakan Şimşek'ten Meclis'te net mesaj: Emekli ve çalışanın ücreti enflasyonun üzerinde

Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kuru­lu’nda bakanlığın 2026 yılı büt­çesine ilişkin bir sunum yaptı. TBMM’deki sunum kapsamında milletvekillerine dağıtılan kitap­çıkta çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olunduğu not edildi. TBMM’de milletvekilleri­ne dağıtılan sunum kitapçığında yer alan bilgiler şöyle oldu:

* 23 yılda aylık ve ücretlerin­de enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekle­dik.

* 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel ola­rak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar ba­zında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yük­seldi.

* 2002 yılında 184 lira olan as­gari ücret reel olarak yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112 dolardan 518 dolara yükseldi.

* 2002’de 66 lira olan en dü­şük emekli aylığını ise reel olarak yüzde 548 artırarak 16 bin 881 li­raya yükselttik. Dolar bazında en düşük emekli aylığı 40 dolardan 396 dolar oldu.

* Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı güçlü bir şekilde destek­lemeye devam ediyoruz.

* 2025 yılında Ar-Ge faaliyet­leri ile yatırım ve üretimi artır­mak için 693,6 milyar lira, 2026 yılında ise 836 milyar lira vergi harcaması öngörüyoruz.

* Çalışan başına sağladığımız aylık asgari ücret desteğini 1.000 liraya yükselttik.

* SGK prim teşviki, imalat sektöründe 2026 yıl sonuna ka­dar 5 puan olarak uygulanmaya devam edecek.

* “İstihdamı Koruma Destek Programı” ile tekstil, giyim, de­ri ve mobilya gibi belirli imalat sektörlerinde istihdamını koru­yan işletmelere, KOSGEB aracı­lığıyla çalışan başına aylık 2 bin 500 lira prim desteği sağlıyoruz. Bu programı 2026’da aylık des­tek tutarını 3 bin 500 liraya yük­selterek ve büyük ölçekli firma­ları da dâhil ederek sürdüreceğiz.

İhracatçıya kefalet destek paketi geliyor

* 2025 yılında yürürlüğe aldı­ğımız 9 adet yeni destek paketi ile mevcut limitlere ilave olarak 94,3 milyar lira kredi imkânını firma­larımıza sunduk. Bu imkânın 52,7 milyar lirası ihracatçılarımıza yöneliktir. Bu yeni 9 adet destek paketimizden kasım ayı itibarıy­la yaklaşık 44,4 milyar lira tuta­rında kullanım gerçekleştirilmiş olup, halihazırda 50 milyar lira kredi imkânı kullanılabilir du­rumdadır. Böylece mevcut du­rumda aktif destek paketi 17’ye, kullanılabilir kredi imkânı ise 77 milyar liraya ulaşmaktadır.

* İhracatçılarımıza yönelik 10 milyar lirayı aşan ilave kredi im­kânı oluşturacak yeni kefalet des­tek paketleri üzerinde çalışıyo­ruz. Bu imkânın bir kısmını emek yoğun sektörlerde ve deprem böl­gesindeki ihracatçılarımıza sun­mayı planlıyoruz.

* Program döneminde Exim­bank’ın sermayesini 13,8 milyar liradan 88,4 milyar liraya yük­selttik. İhracatçılarımıza kullan­dırdığımız günlük reeskont kre­di limitini 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkardık ve döviz cinsinden reeskont kredilerini yeniden başlattık. Reeskont kre­dilerinde faiz oranını düşürdük15 ve reeskont kredisi kullanımın­da ihracat gelirlerinin ek yüzde 30’unun satış şartını kaldırdık.

* Hizmet ihracatında vergi is­tisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e yükselttik. Ayrıca 2023 yı­lında kurumlar vergisinde yaptı­ğımız oran artışlarını ihracat ka­zançlarına uygulamadık. Bu ka­zançların kurumlar vergisi yüzde 20 oranındadır.

* İmal ettikleri malları doğru­dan ihraç edenlere ihracat bede­linin yüzde 10’una kadar devre­den KDV tutarı ile sınırlı olarak doğrudan iade imkânı sağladık.

Vatandaş lehine artışlar yeni­den değerleme kadar olacak

* Gelir Tamamlayıcı Aile Des­tek Sistemi (GETAD) ile mev­cut sosyal yardım programları­nı tek bir çatı altında topluyoruz. Sosyal yardım sistemimizi, ai­le odaklı, kapsayıcı ve fert başı­na asgari bir geliri garanti ede­cek yapıda konsolide ediyoruz. Bu çerçevede, işgücüne katılı­ma mâni olmayacak şekilde bü­tünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026 yılında başlatılmasını ön­görüyoruz.

* Vergide adalete hizmet eden diğer kararımız da vergi ve harç­ları yeniden değerleme oranın­dan daha düşük bir oranda belir­lerken vatandaşlarımızın lehine olan güncellemeleri yeniden de­ğerleme oranı ile yapma yönün­dedir. Bu çerçevede gelir vergisi tarifesini, çalışanların yararlan­dığı yol, yemek paralarına iliş­kin istisna tutarlarını, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi gibi istisna tutarlarını yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artı­racağız.

* Öte yandan, vergi kanunla­rı çerçevesinde esnaf muaflığı li­miti, basit usule tabi mükellef­lerin kira, alım-satım ve hasılat hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde is­tisna tutarları da yeniden değer­leme oranıyla artacak.

Sabit gelirlinin yükü azaldı yüksek gelirlinin artırıldı

* Vergide adaleti güçlendirmek için son yıllarda yaptığımız birçok düzenleme ile sabit gelirli vatandaşlarımızın vergi yükünü önemli ölçüde azalttık.

* Program döneminde yüksek gelir grupları ve sermaye kesimine yönelik vergi yükünü artıran düzenlemeleri hayata geçirdik

* Ülkemizde de vergi harcamalarıyla işçimiz, memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, engellilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere sosyal kesimler desteklenmekte, büyüme potansiyelimize ve istihdama katkı sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, Ar- Ge ve ihracat faaliyetleri teşvik edilmektedir.

* Yaygın kanaatin aksine vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara göre yüksek değildir. Ortalaması yüzde 34,1 olan OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülkeyiz.