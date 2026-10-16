Bakan Şimşek'ten MSCI uyarısı sonrası açıklama! Sermaye piyasalarında yeni düzenleme sinyali

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Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası endeks sağlayıcılarının değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirten Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendirildiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale getirildiğini ifade etti.

Fonlarda hangi düzenlemeler yapıldı?

Şimşek, ağustos sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını bildirdi.

TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması zorunlu hale getirilirken fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi.

Borçlanma işlemlerinin ise organize piyasalarda ve teminatlı yapılması şartı getirildi.

Sorunlu fonların tasfiyesi öncelikli

Bakan Şimşek, düzenlemelerin sonuçlarının yakından takip edileceğini ve gerektiğinde ilave adımların gecikmeden atılacağını belirtti.

Önceliklerinin sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcı haklarını korumak olduğunu vurgulayan Şimşek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Yeni yasal düzenlemeler için 2027 hedefi

Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, amaçlarının yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak olduğunu ifade etti.