Son dakika: Bakan Şimşek'ten Orta Doğu gerilimi sonrası borsa açıklaması

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti.

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli pozisyon aldığı gözlenirken, Türkiye'de de piyasalara yönelik iddialar gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönündeki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekonominin olası etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu vurgulayarak, geçmiş dönemde yaşanan iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığın ortaya konduğunu ifade etti.

"İhtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacak"

Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürmesi için ihtiyaç duyulması halinde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Şimşek ayrıca vatandaşlara spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.



Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.… https://t.co/bDUhT5iclV — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 1, 2026

DMM'den 'manipülasyon' uyarısı

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de bazı sosyal medya hesaplarında Borsa İstanbul'un kapatılacağına ilişkin iddiaların dolaşıma sokulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan manipülasyon girişimi olduğu vurgulanırken, asılsız içeriklere ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi.