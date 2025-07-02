Bakan Şimşek'ten risk primi ve dış kaynak açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden imarı için İslam Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon Euro finansman sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamada bulundu.

Şimşek, "Son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağladığımız uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 6,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek paylaşımının devamında risk primindeki düşüşü dikkat çekerek, "Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz" dedi.