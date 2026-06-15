Bakan Şimşek'ten sanayi üretimi mesajı: 'Türkiye küresel merkez olacak'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı verilerinin ardından sanayi üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı ve dış koşulların zorlaştığı bir dönemde sanayi üretimindeki yıllık artışa dikkat çekti.

Bakan Şimşek, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda yıllık bazda yüzde 6 yükseldiğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti.

Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu.

Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz"