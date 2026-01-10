Bakan Şimşek’ten sanayide büyüme mesajı: 2026'da dönüşüm hızlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini paylaştı. Verilere göre sanayi üretim endeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti. Aylık yüzde 0,8’lik düşüşün ardından yeniden yükseliş trendine girmiş oldu.

"Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,5 arttı"

Açıklanan verileri sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin kasımda yıllık yüzde 2,4 arttığını, ocak-kasım döneminde ise yıllık büyümenin yüzde 3,5’e ulaştığını belirtti. Şimşek, imalat sanayisinde 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda büyüme görülmesinin, ekonomik iyileşmenin genele yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

"2026'da politikalarımızı hızlandıracağız"

Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyrin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Reform Yılı' ilan ettiğimiz 2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız" dedi.