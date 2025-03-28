Bakan Şimşek'ten Türk Lirası mesajı: Adımlarımıza devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz" mesajı paylaştı.
Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedeflediğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tahvil piyasalarının işleyişini güçlendirecek adımlara devam edileceği mesajını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.
Bakan Şimşek, "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz. https://t.co/4R6Nv2kbUP— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 28, 2025