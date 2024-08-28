Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenleri üzerinden mesaj

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri listesini açıkladı.

Buna göre en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler arasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı.

İkinci sıra ise Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın oldu. Üçüncü sırada da Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç yer aldı.

2023'te Türkiye’de en çok vergi verenler üç kurum ise sırasıyla Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oldu.

GİB açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir sosyal medya mesajı geldi. Şimşek, Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri haberini paylaşarak, “Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.