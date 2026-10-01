Bakan Şimşek’ten yatırımcılara net mesaj: Gerekli adımlar atılıyor

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Bakan Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin yürütülen çalışmalar ve ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ödeme için gerekli adımlar atıldı

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, ilgili kurumların sorunlu fonlara yönelik çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürdüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığının da yatırımcıların haklarının korunması ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesi amacıyla hukuki süreci yürüttüğünü kaydetti.

"Ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor"

Küresel koşullar ve savaşın etkilerine de değinen Şimşek, yüksek emtia fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüşün sürdüğünü belirtti.

Şimşek'in paylaştığı verilere göre Türkiye'nin büyümesi ticaret ortaklarının yaklaşık 2 katı seviyesinde bulunurken, cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşiyor.

Brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranının yüzde 16 ile yüzde 20'lik uzun dönem ortalamasının, brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile yüzde 44,5'lik uzun dönem ortalamasının altında olduğunu belirten Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3, kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 22 olduğunu bildirdi.

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temeller ve alınan tedbirlerin yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını ifade ederek, sermaye piyasalarının daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.