Bakan Tekin'den öğretmenlere zam müjdesi! Ara tatil kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum temasları kapsamında eğitim gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam konusunun gündemde olduğunu belirten Tekin, ara tatilin geleceğine ilişkin de 2027 eğitim öğretim takviminin masada olduğunu söyledi.

Ek ders ücretlerine zam paketi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Tekin, öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade ederek, özellikle şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmenlik haklarından yararlanamadığını vurguladı. Konunun Maliye Bakanlığı ile birlikte ele alındığını belirten Tekin, tüm düzenlemelerin bir paket halinde değerlendirildiğini kaydetti.

Köklü okullarda pansiyon düzenlemesi

“Köklü okullar” olarak tanımlanan ve yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alan liselerde yaşanan pansiyon kontenjanı sorununa da değinen Tekin, derslik ve pansiyon kontenjanlarının birbirinden ayrılacağını açıkladı. Tekin, "Mesela İstanbul Erkek Lisesi’nde 180 kişilik yurt var ama 300’ün üzerinde öğrenci kalıyor. Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmamız mümkün değil, zaten çoğunun ailesi o şehirde. Bu nedenle kontenjanları pansiyonlu ve pansiyonsuz olarak ayıracağız. Örneğin 120 öğrenci alınacaksa bunun 60’ı konaklamalı, 60’ı konaklamasız olacak ve her grup kendi içinde yarışacak. Bu düzenleme bu yıl LGS kitapçığında yer alacak" dedi.

Ara tatil kalkıyor mu?

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna da yanıt veren Tekin, son iki yıldır bu konuda anket ve değerlendirme çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

2027 eğitim öğretim yılı takvimi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, Türkiye’de eğitim süresinin 180 gün olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Bakanı, "2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz" diye konuştu.