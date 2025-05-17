Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Akademisi Programı kapsamında gençlere sunum yaptı. Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefleri gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluğu dile getiren Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye 4 Saatlik Uçuşla 67 Ülkenin Merkezinde

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme olmak üzere 5 ana dalda hizmet verdiklerini ifade etti. Türkiye’nin coğrafi konumuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, ülkenin 4 saatlik uçuşla, 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, söz konusu alanda yaklaşık 1,5 milyar kişinin yaşadığını ve bölgenin 51 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya, yaklaşık 25 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Tarihi İpek Yolu’nun güzergahında bulunan Türkiye’nin jeostratejik önemine vurgu yaparak “Ülkemiz çok önemli bir noktada. Orta Koridor’da bulunuyoruz. Devamında Kalkınma Koridoru’muz var. Şu anda Çin'den, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gelen bir yükün, Süveyş Kanalı’ndan gelirse yaklaşık 35 günde, Ümit Burnu’ndan dolaşırsa 45 günde, bizim hayata geçireceğiz Kalkınma Yolun’dan 25 günde, Orta Koridor’dan 18 günde demiryoluyla bir uçtan bir uca gitmesi söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu’nun Projeleri Tamamlandı

Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi’ndeki FAV Limanı’ndan başlayıp Türkiye’ye Ovaköy’den giriş yapacak yolun yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir güzergahla Kapıkule’den çıkacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, söz konusu yolun aynı zamanda Akdeniz’e, Ege Denizi’ne ve Karadeniz’e de ulaşım sağlayacak bir koridor olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Projeleri bitti. Artık bunun finansmanıyla ilgili görüşmelere devam ediliyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'nin yakın takip ettiği bir projedir.” dedi.

Zengezur Koridoru’nun da Orta Koridor’u destekleyeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hem Azerbaycan hem de bizim tarafımızda çalışmalar devam ediyor. Bunu 3-4 yıllık bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, Türkiye’nin 3 Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olduğunu da anımsattı.

Bölünmüş Yol Uzunluğu 29 Bin 700 Kilometreyi Aştı

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol olduğunu anımsatarak sadece 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Şehirler arasındaki ortalama hız 40 kilometre saatti. Aşağı yukarı 8,5 milyon araç vardı. Bugün 2025 yılında 29 bin 700 kilometre civarında bir bölünmüş yolumuz var ve araç sayımız 32 milyonu geçti. Ortalama hızımız da yaklaşık 90 kilometreye gelmiş durumda.” şeklinde konuştu.

Otoyol Ağı 8 Bin 500 Kilometreye Çıkacak

Türkiye’deki en yoğun güzergahlarda otoyol çalışmalarını bitirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, İstanbul’da, Çanakkale'de, Ankara'da, Antalya Alanya'da, Mersin'de, Hatay'da yapımı devam eden yollar olduğunu ifade etti. Uraloğlu, yapımı devam eden, yapılması planlanan ve proje çalışmaları devam edenlerle birlikte otoyol ağının 8 bin 500 kilometreye çıkacağını söyledi.

Marmara Otoyol Ringi’nden de bahseden Uraloğlu, Kınalı-Malkara kesiminde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, olası bir İstanbul depreminde öncelikle İstanbul'a kurtarma ve acil yardım ekiplerinin girişi gerekirse de insanların tahliyesi için Marmara Otoyol Ringi’nin önemini de vurguladı.

“Biz Sadece İnşa Etmiyoruz, Aynı Zamanda İmar Etmeye Gayret Ediyoruz”

Yapılan eserlerde sadece inşayı değil aynı zamanda imarı da ön planda tuttuklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’de hayata geçirilen birçok yapının ödül aldığını da söyledi. Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Zigana Tüneli gibi birçok eserin uluslararası alanda ödül aldığını da belirtti. Bakan Uraloğlu, “İnşa, bir ihtiyacı karşılamak içindir. İmar bir insanın yaşayabileceği donanımlarla orayı donatmaktır. Biz sadece inşa etmiyoruz, aynı zamanda imar etmeye de gayret ediyoruz.” dedi.

İstanbul-Ankara Arasına Yeni Otoyol Projesi

Bakan Uraloğlu, vatandaşların kullandığı oylarla yetki verdiğini belirterek “Bizler de yöneticiler olarak sizin verdiğiniz hem yetkiyi hem de vergilerinizden verdiğiniz bu kaynağı doğru kullanmamız gerekir. Bunun için de gerçekten bilimsel çalışmamız gerekir. İlerleyen zamanda bizim neye ihtiyacımız olacak, onu hesaplamamız lazım. Bakın şu anda Ankara-İstanbul arasında bir devlet yolu var, bir otoyol var, hızlı trenimiz var. Biz bir 10 yıl sonra bunların yetmeyeceğini öngörüyoruz. O zaman biz diyoruz ki, alternatif ulaşım araçlarını da buraya koymamız gerekir. Ankara-İstanbul arasında Akyazı’dan Beypazarı üzerinden Ankara'ya giden bir otoyol projesinde çalışmaya başladık.” diye konuştu.

Demiryolu Hattı 28 Bin 500 Kilometreye Çıkacak

Türkiye'deki konvansiyonel demiryolu ağının yaklaşık 11 bin 500 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 2 bin 250 kilometre de hızlı demiryolu ağı inşa ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, Mersin'den Gaziantep'e, Ankara'dan İzmir'e, Bursa'ya ve İstanbul'dan Kapıkule'ye kadar birçok demiryolu inşaatının devam ettiğini sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden, projesi tamamlanan ve projesi devam eden işlerle birlikte demiryolu hattının 28 bin 500 kilometreye çıkacağını belirtti.

Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek

Ankara-İstanbul arasında da yeni bir demiryolu hattı düşündüklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla gideceğini ve seyahat süresinin ise 80 dakika süreceğini belirtti.

Samsun'dan Sarp’a kadar bir demiryolu projesi çalışmaları olduğunu belirten Uraloğlu, “Uzun vadeli bir iş olduğunu biliyorum ama ertesi gün ‘acaba bankamatiğe maaşımız yattı mı, yatmadı mı’ diye tasa eden Türkiye'den 20 yılı, 30 yılı, 50 yılı, 100 yılı planlayan bir Türkiye'de bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“162 Kilometre Kent İçi Raylı Sistemi İstanbul’a Kazandırdık”

Yaklaşık 162 kilometre kent içi raylı sistemi İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “26 kilometre de devam ediyor. Bunlar bittiğinde İstanbul’un kent içi raylı sistem uzunluğu 380-400 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da biz ulaşımı birinci problem olmaktan çıkarmak istiyorsak bin 4 kilometre metroya ihtiyacımız var. 400’ünü yaptık 600 kilometre daha yapılması lazım. Ama şu anda maalesef İstanbul'u yönetenlerin böyle bir derdi olmadığını hep beraber görüyoruz. Biz kendi adımıza üzerimize düşeni de yapma gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Havalimanı Sayısı 26’dan 58’e Çıktı

Türkiye’nin havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları tamamlandığında bu sayının 60’a çıkacağını kaydetti. Uraloğlu, 2003 senesinde yolcu sayısının 34 milyon olduğunu, 2024’te ise 230 milyonu aştığını ifade ederek geçen sene sadece İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 80 milyon ile 2003 senesinin tamamını aştığına dikkati çekti.

TÜRKSAT 6A 5 Milyar İnsana Ulaşıyor

TÜRKSAT 6A’yı Nisan ayında hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, 2014 yılında resmi olarak süreci, 2018 yılında da üretimine başlayan ve 2024 yılında da uzaya fırlatılan 6A uydusuyla 5 milyar insana erişilebildiğini söyledi. Uraloğlu, “Yerli ve milli sivil ve askeri haberleşmede kendimizi daha emniyette güvende hissedeceğiz. Ama en kıymetlisi de biz yaptık diyebilmektir.” şeklinde konuştu.

5G’nin stadyumlarda denendiğini hatırlatan Uraloğlu, 2026 yılında da genel kullanımı başlatabilmek için süreci yürüttüklerini kaydetti.

Sosyal Medya Disiplin Altına Alınmalı

Türkiye’de nüfusa oranla çok yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımı olduğunu da ifade eden Bakan Uraloğlu, “Elbette bunları kullanmaya devam edeceğiz ama mutlaka bunları da belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle genç kardeşlerimizin, muhakeme yeteneği yeterince gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralardan zehirlenmesinin önüne geçme noktasında bir çalışmamız var.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 13-16 yaş arası gençlerin sosyal medya kullanımını aile izniyle, 13 yaş altının ise hiçbir şekilde sosyal medyada bulunmaması gerektiğini belirterek “Bakın biz bunu nasıl yaparız diye sosyal medya platformlarıyla konuştuk. Meta bunu hayata geçirdi biraz da bizim telkinlerimizle. İnşallah biz de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, birçok ülkenin de benzer uygulamalar yaptığını ifade etti.

“17 Milyon IP Adresini Sürekli Tarıyoruz”

Yapay zeka çağında olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, milyarlarca dolarlık yatırım yapılan akıllı sistemlerin birkaç bin dolarlık bilgisayarların hedefinde olabildiğini belirterek “Dünyada bu anlamda rol model gösterilen ülkelerden bir tanesiyiz. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz. USOM ile günde yüzlerce zararlı, büyük saldırı girişimini de engelliyoruz. Avcı, Azad, Kasırga ve Atmaca bunlar bizim mühendislerimizin bizim yazılımcıların geliştirdiği programlardır. Bunlarla beraber biz sizleri tam bir koruma kalkanıyla koruyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Hükümetleri döneminde İstanbul’a 1.7 trilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’ni 80 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yaklaşık 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 240 bin ve başta ağır taşıtla olmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ise günlük ortalama 150 bin aracın kullandığını söyledi. Uraloğlu, “Marmaray günde 300 tren seferiyle 700 bin kişi taşıyor. Yaptıklarımızın olmadığını düşünün, sadece İstanbul değil bütün Türkiye felç olmuş olurdu.” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Altunizade- Çamlıca Camii- Bosna Bulvarı Hattı’nda çalışmaları 2026 sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın da etaplar halinde tamamlanacağını söyledi. Uraloğlu, “Nakkaş-Başakşehir arasındaki otoyolu inşallah yaklaşık 2 sene içerisinde bitirerek hizmete açmış olacağız.” dedi.