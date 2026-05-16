Bakan Uraloğlu açıkladı: Bilet iadesinde '12 saat' kriteri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte hem yolcu haklarının güçlendirilmesi hem de taşımacılık sektöründe dijitalleşmenin artırılması hedefleniyor.

Yeni uygulamaya göre şehirler arası otobüslerde yolcular, hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz şekilde iptal ederek tam ücret iadesi alabilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi de zorunlu hale getirildi.

Kurye ve taşımacılık sektörüne yeni kurallar

Bakan Uraloğlu, düzenlemelerin yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı olmadığını belirterek kurye ve lojistik sektöründe de önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Buna göre tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne geçiş zorunlu olacak. Uygulama 1 Ocak 2027’de başlayacak.

Kurye taşımacılığı yapan işletmeler için SRC Kurye ve Kurye Faaliyet Belgeleriyle ilgili geçiş süresi de 2027’ye kadar uzatıldı. Ayrıca terminal yoğunluğu yaşanan bölgelerde alternatif alan kullanımına yönelik yeni yasal altyapı oluşturuldu.

Kademeli ceza sistemi geliyor

Yeni yönetmelikle kayıt dışı taşımacılığa yönelik cezalar da ağırlaştırıldı. İlk ihlalde 21 bin 333 lira ceza uygulanırken, tekrar eden ihlallerde rakam 213 bin lirayı aşabilecek. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

Düzenleme kapsamında engelli ve diyaliz hastalarını taşıyan bazı taşımacılar için mesleki yeterlilik şartında kolaylık sağlanırken, yerli üretim otomobillerin turizm taşımacılığında kullanılmasına yönelik teşvik mekanizması da devreye alındı.