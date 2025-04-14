Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa’da 'Üçlü Pist Operasyonu'nu uygulayan ilk ülke olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları” uygulamasının 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da başlatılacağını açıkladı. Uygulamayla birlikte İstanbul Havalimanı’na aynı anda üç uçak iniş yapabilecek, üç uçak da eş zamanlı olarak kalkabilecek.

Bu sistemin şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, Avrupa’da bu teknolojiyi hayata geçiren ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi.

Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nın trafik akışı hızlanacak, dinamik kapasitesi artacak. Bu da hem operasyonel verimliliği hem de hizmet kalitesini artıracak” dedi.

2022'den bu yana yoğun hazırlık yapıldı

Projenin hazırlık sürecine 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını belirten Uraloğlu, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları’nın ortak çalışmalarıyla kapsamlı analizler, emniyet değerlendirmeleri ve simülasyonlar yapıldığını aktardı.

Eurocontrol tarafından hazırlanan emniyet analiz raporuna göre tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, “Yeni hava sahası tasarımı oluşturuldu, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi. Hava Trafik Kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Havayolu şirketleri bilgilendirildi” dedi.

Avrupa’daki konumu daha da güçlenecek

Uygulamanın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki konumunun daha da pekişeceğini ifade eden Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 26 Mart 2025 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na dikkat çekti.

Rapora göre 17–23 Mart 2025 döneminde İstanbul Havalimanı’nda günlük ortalama bin 326 uçuş gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız yıllardır Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunda. Yeni uygulama ile bu liderliği daha da sağlamlaştıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.