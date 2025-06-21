Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırma projeleriyle yıllık 1 milyon kişiye istihdam sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 27-28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak ‘Küresel Ulaştırma Forumu’ öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karayolu, demiryolu, denizyolu, havacılık ve haberleşme alanlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına toplam 293,5 milyar dolar harcandığını belirtti.

"1 milyon kişiye istihdam sağlandı"

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin çeşitlendirilmesinin önemine de değindi. Uraloğlu, "Orta Koridor’da 2 bin 262 kilometrelik hattın belli kısımları tamamlandı. 50 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek. 144 bin kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam sağlayacak. Bu proje, Çin-Avrupa arasında kilit rol oynayacak" dedi.

Kalkınma Yolu Koridoru’nun ise Irak’ın Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Kapıkule’ye uzanacağını söyleyen Uraloğlu, toplam uzunluğunun yaklaşık 4 bin kilometreye ulaşacağını aktardı. Proje kapsamında 24 milyar dolarlık yatırım ve 50 milyar dolarlık ekonomik katkı öngörüldüğü, istihdam etkisinin ise 63 bin kişi olacağı bildirildi.

"2002 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına 293,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı, bu yatırımlar üretime yaklaşık 1 trilyon dolarlık katkı sağladı" ifadelerini kullanan Uraloğlu, ulaştırma projelerinin yıllık ortalama 1 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını da kaydetti.

Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağı

Karayollarında bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, sıcak asfalt yol uzunluğunun 32 bin kilometreye, viyadük uzunluğunun 799 kilometreye ve tünel uzunluğunun 790 kilometreye ulaştığını aktardı.

Demiryolu alanında toplam ağın yaklaşık 14 bin kilometreye çıktığını, sinyalli ve elektrikli hat oranlarının yüzde 60-80 seviyelerine yükseldiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu ifade etti. Yüksek hızlı tren ağına 2 bin 251 kilometre hat eklendiği bilgisi paylaşıldı.

İki yeni havalimanının inşaatı devam ediyor

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının 2025 itibarıyla 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, "İki yeni havalimanının (Yozgat, Bayburt-Gümüşhane) inşaatı da devam ediyor" dedi.

Uraloğlu, "Uluslararası uçuş anlaşması yapılan ülke sayısı 175’e, uçuş noktası sayısı ise 353’e ulaştı. Toplam yolcu trafiği 2024’te 231 milyondu, 2025 hedefimiz ise 240 milyon yolcu" ifadelerini de kullandı.

Denizcilik sektöründe liman sayısının 217’ye, yük elleçleme kapasitesinin 532 milyon tona ve tersane sayısının 85’e çıktığını açıklayan Uraloğlu, Türkiye’nin özellikli gemi üretiminde Avrupa’da önemli bir tedarikçi konumunda olduğunu ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu hattı

Marmaray’dan günde maksimum dört yük treninin geçişine izin verilebildiğini belirten Uraloğlu, yük taşımacılığı kapasitesinin artırılması amacıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu hattı planlandığını söyledi.

Gebze-Halkalı arasında 120 kilometrelik bir hat planlandığını ve bu yıl ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.