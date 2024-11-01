Bakan Uraloğlu: Akaryakıttan 115 milyon lira tasarruf edeceğiz

Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'nde hazır bulunan Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başladığına işaret etti ve "Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor. Proje kapsamında 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor" diye konuştu.

Turizme katkı sağlayan girişimler

Tünelin devamında Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu yolumuz, Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmine hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğunu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz."

İyidere Lojistik Limanı: Karadeniz'de önemli bir lojistik üs...

"Hızla büyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir" diyen Uraloğlu, konuşmasının ardından kullandığı iş makinesiyle kazı yapıp ilk ışığın tünele girmesini sağladı. Açılan bölümünden ellerinde Türk bayrağıyla tünele giren işçileri karşılayan Uraloğlu, bayrağı teslim aldı.