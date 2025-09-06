Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 8 ayında havayolunu kullanan yolcu sayısının 162 milyon 627 bin 771 yolcuya ulaştığını bildirdi. Ağustos ayında ise 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının toplam 12 milyon 996 bin 145 yolcuyu ağırladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ağustos ayında her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda ise 104 bin 661 olduğunu kaydeden Uraoğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 261 bin 755’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 12,9 artış meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Bir ayda 27 milyon 678 bin 20 yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 202 bin 843 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 27 milyon 678 bin 20 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,7 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 104 bin 656 ton, dış hatlarda 407 bin 331 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 511 bin 987 tona ulaştı” diye konuştu.

8 ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 162,6 milyonu geçti

Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 654 bin 86, dış hatlarda 616 bin 853 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 649 bin 35 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 67 milyon 36 bin 713, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 493 bin 971 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,6 artış oldu.”

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 621 bin 155 ton, dış hatlarda 2 milyon 725 bin 467 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 346 bin 622 tona ulaştığını da bildirdi.

İstanbul havalimanı 55 milyon 250 bin 785 yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise ağustos ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 362, dış hatlarda 38 bin 833 olmak üzere toplamda 51 bin 195’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 869 bin 480, dış hatlarda 6 milyon 426 bin 676 olmak üzere toplamda 8 milyon 296 bin 156 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-ağustos döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 82 bin 933, dış hatlarda 279 bin 136 olmak üzere toplamda 362 bin 69 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 11 milyon 823 bin 296, dış hatlarda 43 milyon 427 bin 489 olmak üzere toplamda 55 milyon 250 bin 785 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.

Sabiha Gökçen’de 178 bin 296 uçak trafiği gerçekleşti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 998, dış hatlarda 14 bin 604 olmak üzere toplamda 25 bin 602 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 2 milyon 115 bin 142, dış hatlarda 2 milyon 584 bin 847 olmak üzere toplamda 4 milyon 699 bin 989 oldu.” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sekiz aylık sürede iç hatlarda 75 bin 742, dış hatlarda 102 bin 554 olmak üzere toplamda 178 bin 296 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 13 milyon 809 bin 786, dış hatlarda 17 milyon 394 bin 146 olmak üzere toplamda 31 milyon 203 bin 932 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 706, sekiz aylık dönemde ise 19 bin 446 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

İstanbul’daki havalimanlarını yaklaşık 13 milyon yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu, Ağustos ayı boyunca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hizmet verdiği toplam yolcu sayısının 12 milyon 996 bin 145 yolcu olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Ağustos ayında 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hizmet verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı. 8 ayda ise İstanbul’daki toplam hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 86 milyon 454 bin 717’ye ulaştı” dedi.

Turizm merkezleri 8 ayda 42 milyon 176 bin 198 yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 8 ayda iç hatlarda 12 milyon 938 bin 609, dış hatlarda 29 milyon 237 bin 589 olmak üzere toplamda 42 milyon 176 bin 198’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 101 bin 393, dış hatlarda 184 bin 185 olmak üzere toplamda 285 bin 578 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“8 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 8 milyon 301 bin 159, Antalya Havalimanı’nda 26 milyon 179 bin 455, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 3 milyon 888 bin 89 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 3 milyon 121 bin 707 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 685 bin 788 yolcu trafiği gerçekleşti.”