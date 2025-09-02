Bakan Uraloğlu duyurdu: Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve yeni apronun hizmete alındığını açıkladı.

İlk uçuş gerçekleşti

Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolunu tamamladık. Regülatör binası ve ısı merkezi de devreye alındı” dedi.

İlk tarifeli uçuş, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.

Sefer sayısı 2,5 kat arttı

Uraloğlu, uçuşların yeniden başlamasıyla haftalık tarifeli sefer sayısının da yükseldiğini belirterek, “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye çıkararak 2,5 katına yükselttik. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına ek olarak İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı seferleri de başladı” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar devam ediyor

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının sürdüğünü de açıkladı.