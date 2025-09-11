Bakan Uraloğlu duyurdu: Tunceli’de 9,1 milyarlık 3 karayolu projesi açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli’de tamamlanan üç ayrı karayolu projesinin açılışını 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceklerini duyurdu.

Toplam yatırım bedeli 9,1 milyar lira olan projelerin hem ulaşımda kolaylık sağlayacağını hem de ekonomik ve çevresel katkılar sunacağını belirten Uraloğlu, “Seyahat süreleri yarı yarıya kısalacak, yılda toplam 519 milyon lira tasarruf elde edeceğiz” dedi.

Pertek – Tunceli İl Yolu

Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı’ndan başlayan 44,2 kilometrelik yol projesi, Pertek üzerinden Tunceli’ye uzanıyor.

* 60 dakikalık yolculuk 35 dakikaya indi.

* Yıllık 315 milyon lira tasarruf ve 2 bin 340 ton karbon salınımı azaltımı sağlanacak.

Çemişgezek – Feribot İskelesi Ayrımı – Hozat – Pertek Ayrımı Yolu

Toplam 23,7 kilometre uzunluğundaki proje, bölgedeki yatay-düşey standartları artırarak görüş mesafesini iyileştirecek.

* 41 dakikalık yolculuk 20 dakikaya düşecek.

* Yıllık 48 milyon lira tasarruf ve 280 ton karbon azaltımı sağlanacak.

Pertek – Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü

472 metre uzunluğundaki yeni Singeç Köprüsü ile Murat Nehri geçişi güvenli hale getirecek.

* 50 dakikalık yolculuk 25 dakikaya inecek.

* Yıllık 156 milyon lira tasarruf ve 1.130 ton karbon emisyonu azaltımı elde edilecek.

* Mevcut yolun genişliği 6-7 metreden 10 metreye çıkacak.

Tarihsel önemi olan Singeç Köprüsü, 1937 ve 1968’deki inşaatların ardından üçüncü kez yenilecek. 14 ayaklı ve öngermeli kirişli sistemle yapılan köprü, bölgedeki geçiş güvenliğini uzun yıllar garanti altına alacak.