Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu için tarih verdi: 5 yılda tamamlanması hedefleniyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de gündeme ve devam eden ulaştırma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son durumu değerlendiren Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle dört ülkenin projeyi hayata geçirme iradesi ortaya koyduğunu belirtti.

Irak tarafındaki saha çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Uraloğlu, Irak'taki seçim ve hükümet kurma sürecinin projeyi etkilediğini söyledi. Son olarak Irak heyetinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Uraloğlu, Türk teknik heyetinin de Bağdat'ta temaslarda bulunduğunu kaydetti.

"5 yılı geçmemesi üzerine konuşuyoruz"

Projenin tamamlanma takvimine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu projelerindeki tecrübesine işaret ederek, Kalkınma Yolu'nun 5 yılı aşmayacak bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Uraloğlu, "Konuştuğumuz rakam 5 yılı geçmemesi üzerine. Çok iddialı ancak mümkün bir rakam." dedi.

Türkiye'de 500 kilometre yeni demiryolu yapılacak

Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye tarafında da yeni demiryolu yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Uraloğlu, Gaziantep'e kadar uzanacak bölümde yaklaşık 500 kilometrelik demiryolu yapılması gerektiğini ifade etti.

Projenin finansmanına ilişkin bir fon kurulmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'deki demiryolu yatırımlarının finansmanı konusunda Avrupa Birliği ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ve AB'nin destek vermek istediğini söyledi.

"Hürmüz bypass ediliyor olacak"

Kalkınma Yolu'nun alternatif ticaret güzergahları açısından önemine dikkati çeken Uraloğlu, projenin tamamlanması halinde Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturacağını belirtti.

Uraloğlu, "Proje bitseydi Hürmüz Boğazı gündem olmazdı. Dolayısıyla bize alternatif güzergahlar lazım. Normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Bu anlamda Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz bypass ediliyor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu ihalesi 14 Ekim'de

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçmesi planlanan demiryolu hattına ilişkin de tarih verdi.

Uraloğlu, 122 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı.