Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi’nin kalbi olan Fav Limanı'nda ilk faz çalışmaları 2025'te tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yükselen Pazarlar Forumu'nda konuştu.

Uraloğlu, ulaştırma altyapılarına yapılan yatırımların sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda bölgesel entegrasyona, ticaretin kolaylaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Uraloğlu, “Makroekonomik hedeflere ulaşmak için ulaştırma altyapısı bir kaldıraç görevi görüyor. İnsanların ve malların hızlı, güvenli ve düşük maliyetle hareket etmesini sağlayan sistemler, aynı zamanda gelir dağılımında denge ve çevresel etkilerin yönetiminde de kritik rol oynuyor” dedi.

Kalkınma Yolu: Yeni jeopolitik hat

Uraloğlu, “Yeni İpek Yolu” olarak da adlandırılan Kalkınma Yolu Projesi’nin, Basra Körfezi’nden başlayarak Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye’ye ulaşacağını ve 2.092 km demir yolu ile 1.923 km kara yolu altyapısı üzerinden Avrupa ile entegre olacağını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Asya ile Avrupa arasındaki ticaret geçiş süresinin, geleneksel deniz yollarına kıyasla yaklaşık 15 gün kısalacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Doğu-batı koridorlarını kuzey-güney ekseniyle birleştiren bu hat, küresel lojistiğe yeni bir dinamizm kazandıracak. Türkiye, bu yapının doğal merkezi olarak konumlanıyor” dedi.

290 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı

Son 23 yılda ulaştırma ve altyapıya toplam 290 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bu yatırımların büyük bir kısmının uluslararası bağlantısallığı güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi.

Öne çıkan projeler arasında:

* Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Zengezur Koridoru

* İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri

* Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu

* Ankara-Niğde Otoyolu yer aldı.