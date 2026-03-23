Bakan Uraloğlu: Kruvaziyerde rota büyüyor, hedef 2028’de 2 bin gemi

Ulaştırma ve Altyapı Baka­nı Abdulkadir Uraloğlu, Tür­kiye'de geçen yılın sonunda li­manlara gelen kruvaziyer sayı­sının 1375'e ulaştığını, bunun 2026 sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkma­sının beklendiğini bildirdi. Tür­kiye'nin kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kul­lanabilmek için altyapı ile ticare­tin kolaylaştırılması çalışmaları­na devam ediyoruz" dedi. Ulaşım ve turizmin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbiri­ni tamamlayan iki temel sektör olduğuna dikkati çeken Uraloğ­lu, bu anlamda limanların da aynı zamanda kültürel ve turistik zen­ginliklerin dünya çapında tanı­tılmasında kritik önem taşıdığı­nı söyledi. Uraloğlu, Türk liman­larına gelen kruvaziyer sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çe­kerek, "Limanlarımıza gelen kru­vaziyer gemi sayısı geçen yıl 1375 olurken, bu yılın sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkması öngörülüyor" di­ye konuştu. "Türkiye kruvaziyer turizminde ana destinasyon ko­numuna yükseldi" En fazla kru­vaziyerin Kuşadası, İstanbul ve Bodrum limanlarına geldiğini bil­diren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Geçen yıl Kuşadası Limanı, 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı yer oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 265 kruvazi­yer gemiyle İstanbul limanları ve 116 gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 995 bin 843 yol­cuyla en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan yer oldu. Kuşa­dası Limanı'nı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 yolcuyla Bodrum Li­manı izledi."

Uraloğlu, Türkiye'nin, kruvazi­yer turizminde sadece uğrak nok­tası değil, ana destinasyon konu­muna yükseldiğine işaret ederek, "Kruvaziyerle gelen her misafiri­miz, bulunduğu şehirde yeme-iç­meden alışverişe, kültürel ziya­retlere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Bu da şe­hir ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Hizmet kalitesini yükseltiyoruz"

Türkiye'nin 2028'de 2 bin kru­vaziyer hedefiyle deniz turizmin­de daha güçlü bir aktör olması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Amacımız, Akdeniz çanağında kruvaziyer tu­rizminin en önemli merkezlerin­den biri olmak" dedi.

5G destekli uygulamada pilot koridor tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 5G destekli akıllı yol uygulamasında kritik bir aşamaya gelindiğini bildirdi. Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik pilot koridorda kurulum çalışmalarının tamamlandığını ve test sürecine geçildiğini açıkladı. Uraloğlu, proje kapsamında 19 farklı noktada yapılan kurulumlarla güzergâhın tamamında 5G ve fiber altyapının devreye alındığını belirtti.