Bakan Uraloğlu, "mühendislik destanı" diyerek paylaştı: 23 yılda 4 bin 75 yeni köprü

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'deki köprülerle ilgili paylaşım yaptı. Uraloğlu yaptığı paylaşımda:

"Son 23 yılda inşa ettiğimiz 4 bin 75 yeni köprüyle Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağladık. Toplam köprü sayımız 10 bin 42’ye, uzunluğu ise Antalya’dan Yunanistan’a uzanacak seviyeye ulaştı. Her biri ayrı birer mühendislik destanı olan köprülerimiz ile; Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.