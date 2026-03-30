Bakan Uraloğlu: Şartımız, 5G’nin iki yılda her yeri kapsaması

Haberleşmede 5G’ye geçileceğini anımsa­tan Ulaştırma ve Alt­yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğ­lu, “Birkaç gün sonra Cumhur­başkanımızla bunun tanıtımını yapacağız. 1 Nisan itibarıyla da ilk sinyalini vererek 81 ilimizde, birçok ilçemizde inşallah buna geçmiş olacağız” dedi. Uraloğ­lu, 5G’ye geçilmesiyle yaşana­cak değişiklikleri şöyle paylaştı: “10 katı hız getirmesinden tu­tun, üretimden bütün ulaştırma sistemlerini, fabrikalarının yö­netilmesine kadar bize kolay­lıklar getirecek. 5G’nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak. Şartımız da bu. İlk günlerde ül­kemizin genel ekseriyetini kap­sayacağını söylemek isterim. 3,5 milyar dolarlık bir Hazine’ye katkı. Yerli ve milliliği de bura­da ihmal etmedik. Dün arkadaş­larımızla beraber 5G destek­li İstanbul Havalimanı ile Has­dal arasındaki 40 kilometrelik yolda bir alanda deneme yap­tık. Gayet başarılı. Ne getirecek bize? Sizin önünüzde bir kaza, buzlanma, arızalı araç var mı, arkanızdan ambulans, polis ve­saire geliyor mu, trafik yoğun­luğu hız sınırları gibi birçok ko­laylığı beraberinde getirmiş ola­cak. Bunu da yerli ve milli olarak hayata geçiriyoruz.”

Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı…

Türkiye’nin dünya lojistiği­nin merkezlerinden biri oldu­ğunu ifade eden Uraloğlu, “Bu da bizim için kıymetli. Doğu-ba­tı ekseninde Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Afrika’ya kadar olan merkezler bir şekilde bizim ül­kemiz coğrafyasından lojistik olarak yararlanmak, geçmek durumunda” diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye’nin Or­ta Koridor’da önemli bir ko­numu olduğuna işaret ederek, “Bugün Hürmüz Boğazı’nda sıkıntı var. Kalkınma Yolu bit­miş olsaydı, dünyanın ener­ji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Orta Ko­ridor’da Çin’den kalkan bir yük Londra’ya kadar sadece 18 günde demir yolu ile gidebili­yor. Orta Koridor’un, Kalkın­ma Yolu’nun ne kadar kıymet­li olduğunu görebiliyoruz” de­ğerlendirmesinde bulundu.

10 yılda 55 milyar dolarlık katkı

Kalkınma Yolu tamamlan­saydı dünyanın yaşanan ener­ji ikmalinden bu kadar etki­lenmeyeceğine dikkati çe­ken Uraloğlu, şöyle devam etti: “Projesi bitti. Dört ülke Türki­ye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak mutabaka­ta vardık, finans modelinde anlaştık. Şimdi finansmanı­nı temin edip başlamak kaldı. İnşallah savaştan sonra hızlı­ca başlarız da bunu hayata ge­çirmiş oluruz. Ülkemizdeki bö­lümünü peyderpey yapıyoruz. Birçok bölümünü yapmış du­rumdayız. Kalkınma Yolu bitti­ği zaman ülkemize 10 yıllık pe­riyotta 55 milyar dolarlık katkı­sı olacağını öngörüyoruz. Yıllık 70 bin kişiye istihdam sağlaya­cağını öngörüyoruz. ‘Bu taşı­ma bizim üzerimizden yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Bi­zim yollarımızı eskitecek’ gibi yaklaşımlar oluyor. Bu tür ko­ridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. İzmir-İstanbul Oto­yolu’nu yaptıktan sonra güzer­gahta 12 tane lojistik merkez kuruldu. Onun için burası sa­dece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda lojistik ve üretim koridorlarının da etrafında kü­melendiği yapılardır. Böyle de­ğerlendirmemiz gerekir.”

Tahran-İstanbul seferleri yeniden başlayacak

Uraloğlu, Orta Koridor’un, Bakü-Tiflis-Kars’la başlayıp Kapıkule’ye kadar giden bir ko­ridor olduğunu belirterek, “Bu­nun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağla­mış olacağız. Bakü-Tiflis-Kars’ı hayata geçirmiştik. Hemen de­vamında alternatiflerimizin ol­ması gerekir. Kriz anları, pan­demi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar, niye alter­natiflerimizin olması gerek­tiğini de bize gösteriyor” de­di. Bu nedenle Zengezur Kori­doru’nun da önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bizim tarafta çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafına önümüzde­ki süreçte Azerbaycan başlaya­cak. Oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyası­na bağlanan bir koridoru hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklin­de konuştu. Umman’dan baş­layıp Ürdün üzerinden Suri­ye ve Türkiye’ye gelen koridor üzerinde de çalışma başlattık­larını dile getiren Uraloğlu, sa­vaştan dolayı durdurulan Tah­ran-İstanbul ya da Tahran-Van arasındaki seferleri de tekrar başlatacaklarını kaydetti.

Bir yılda 634 deniz arama kurtarma gerçekleştirildi

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, “2025 yılı boyunca, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 7 bin 861 kişi sağ, 101 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Merkezimiz aynı zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde tehlike altında bulunan Türk bayraklı veya Türk vatandaşlarını taşıyan deniz ve hava araçlarına ilişkin durumlarda da ilgili ülkelerin arama kurtarma birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlıyor, hafta sonu ve resmi tatiller dâhil olmak üzere, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Görev Kontrol Merkezi (MCC) bulunan 36 ülke arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye’nin sorumluluk sahasına ilaveten İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna’ya da Türk MCC üzerinden ücretsiz hizmet sunulduğunu aktardı. Uraloğlu, yeni ülkelerin hizmet kapsamına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerine değindi.