Bakan Uraloğlu: Şartımız, 5G’nin iki yılda her yeri kapsaması
Türkiye’de 5G’ye geçisin 1 Nisan’da başlayacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G’nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak. Şartımız da bu” dedi. Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin önemine değinerek, savaştan dolayı durdurulan Tahran-İstanbul ya da Tahran-Van arasındaki seferleri tekrar başlatacaklarını kaydetti.
Haberleşmede 5G’ye geçileceğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımızla bunun tanıtımını yapacağız. 1 Nisan itibarıyla da ilk sinyalini vererek 81 ilimizde, birçok ilçemizde inşallah buna geçmiş olacağız” dedi. Uraloğlu, 5G’ye geçilmesiyle yaşanacak değişiklikleri şöyle paylaştı: “10 katı hız getirmesinden tutun, üretimden bütün ulaştırma sistemlerini, fabrikalarının yönetilmesine kadar bize kolaylıklar getirecek. 5G’nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak. Şartımız da bu. İlk günlerde ülkemizin genel ekseriyetini kapsayacağını söylemek isterim. 3,5 milyar dolarlık bir Hazine’ye katkı. Yerli ve milliliği de burada ihmal etmedik. Dün arkadaşlarımızla beraber 5G destekli İstanbul Havalimanı ile Hasdal arasındaki 40 kilometrelik yolda bir alanda deneme yaptık. Gayet başarılı. Ne getirecek bize? Sizin önünüzde bir kaza, buzlanma, arızalı araç var mı, arkanızdan ambulans, polis vesaire geliyor mu, trafik yoğunluğu hız sınırları gibi birçok kolaylığı beraberinde getirmiş olacak. Bunu da yerli ve milli olarak hayata geçiriyoruz.”
Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı…
Türkiye’nin dünya lojistiğinin merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bu da bizim için kıymetli. Doğu-batı ekseninde Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Afrika’ya kadar olan merkezler bir şekilde bizim ülkemiz coğrafyasından lojistik olarak yararlanmak, geçmek durumunda” diye konuştu.
Uraloğlu, Türkiye’nin Orta Koridor’da önemli bir konumu olduğuna işaret ederek, “Bugün Hürmüz Boğazı’nda sıkıntı var. Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı, dünyanın enerji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Orta Koridor’da Çin’den kalkan bir yük Londra’ya kadar sadece 18 günde demir yolu ile gidebiliyor. Orta Koridor’un, Kalkınma Yolu’nun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
10 yılda 55 milyar dolarlık katkı
Kalkınma Yolu tamamlansaydı dünyanın yaşanan enerji ikmalinden bu kadar etkilenmeyeceğine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti: “Projesi bitti. Dört ülke Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak mutabakata vardık, finans modelinde anlaştık. Şimdi finansmanını temin edip başlamak kaldı. İnşallah savaştan sonra hızlıca başlarız da bunu hayata geçirmiş oluruz. Ülkemizdeki bölümünü peyderpey yapıyoruz. Birçok bölümünü yapmış durumdayız. Kalkınma Yolu bittiği zaman ülkemize 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Yıllık 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. ‘Bu taşıma bizim üzerimizden yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Bizim yollarımızı eskitecek’ gibi yaklaşımlar oluyor. Bu tür koridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu’nu yaptıktan sonra güzergahta 12 tane lojistik merkez kuruldu. Onun için burası sadece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda lojistik ve üretim koridorlarının da etrafında kümelendiği yapılardır. Böyle değerlendirmemiz gerekir.”
Tahran-İstanbul seferleri yeniden başlayacak
Uraloğlu, Orta Koridor’un, Bakü-Tiflis-Kars’la başlayıp Kapıkule’ye kadar giden bir koridor olduğunu belirterek, “Bunun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağlamış olacağız. Bakü-Tiflis-Kars’ı hayata geçirmiştik. Hemen devamında alternatiflerimizin olması gerekir. Kriz anları, pandemi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar, niye alternatiflerimizin olması gerektiğini de bize gösteriyor” dedi. Bu nedenle Zengezur Koridoru’nun da önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bizim tarafta çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafına önümüzdeki süreçte Azerbaycan başlayacak. Oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Umman’dan başlayıp Ürdün üzerinden Suriye ve Türkiye’ye gelen koridor üzerinde de çalışma başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, savaştan dolayı durdurulan Tahran-İstanbul ya da Tahran-Van arasındaki seferleri de tekrar başlatacaklarını kaydetti.
Bir yılda 634 deniz arama kurtarma gerçekleştirildi
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, “2025 yılı boyunca, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 7 bin 861 kişi sağ, 101 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Merkezimiz aynı zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde tehlike altında bulunan Türk bayraklı veya Türk vatandaşlarını taşıyan deniz ve hava araçlarına ilişkin durumlarda da ilgili ülkelerin arama kurtarma birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlıyor, hafta sonu ve resmi tatiller dâhil olmak üzere, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Görev Kontrol Merkezi (MCC) bulunan 36 ülke arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye’nin sorumluluk sahasına ilaveten İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna’ya da Türk MCC üzerinden ücretsiz hizmet sunulduğunu aktardı. Uraloğlu, yeni ülkelerin hizmet kapsamına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerine değindi.