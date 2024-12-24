Bakan Uraloğlu: Suriye’nin havayolu ve demiryolu altyapısı Türkiye eliyle yenilenecek!

Türkiye, Suriye’deki savaşın yıkıcı etkileriyle sekteye uğrayan ulaştırma altyapısını yeniden inşa etmek için önemli adımlar atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında yapılan tespitlerin ardından ilk etapta Şam Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara hazır hale getirileceğini belirtti. Çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eliyle yürütüleceğini ifade eden Uraloğlu, havalimanının radar ve x-ray sistemlerinin modernize edilmesi, pistlerin yenilenmesi gibi adımların yer alacağı bir eylem planı oluşturduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Suriye'deki havalimanlarında 1990’ların tüplü bilgisayarları kullanılmaya devam ediyor. Radar sistemleri neredeyse yok ve uçuşlar tamamen pilotların görerek yaptığı inişlere dayanıyor. Şam Havalimanı’nı ayağa kaldırarak bölgedeki ticaret ve ulaşımı canlandırmak istiyoruz" dedi.

Demiryolu bağlantıları yeniden sağlanacak

Suriye’nin demiryolu altyapısını geliştirmek için de çalışmalar yapılacağını belirten Uraloğlu, Türkiye ile Şam arasında demiryolu bağlantısının yeniden sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “2009-2010 yıllarında bu hatlar aktif olarak kullanılıyordu. Ancak savaş sürecinde rayların sökülüp satıldığı durumlarla karşılaştık. Bu altyapının tekrar işler hale gelmesi için hızlıca harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altyapı ve ticaret canlandırılacak

Suriye’nin kara yollarında da önemli bir iyileştirme sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin M4 ve M5 karayollarında kritik çalışmalar yürüttüğünü ve yıkılan köprülerin büyük kısmını onardığını söyledi. Uraloğlu, "Suriye’nin Akdeniz’e açılan limanlarının gelişimi, ticari bağlantıların yeniden inşası ve enerji kaynaklarının ortak kullanımı gibi konularda iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye’den bölgesel destek

Suriye’nin haberleşme altyapısının 20-30 yıl geride olduğunu belirten Uraloğlu, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için de Türkiye’nin destek sağlayacağını ifade etti. “Suriye’nin yeniden inşasında her türlü teknik bilgi ve deneyimi paylaşmaya hazırız” diyen Uraloğlu, bu çabaların bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu girişimlerin, Suriye ile daha geniş iş birliklerini de beraberinde getirmesi bekleniyor.