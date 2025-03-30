Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu! Turistik Diyarbakır Ekspresi sefere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Turistik Diyarbakır Ekspresi'ne dair merak edilen detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu, trenin 11 Nisan ile 25 Mayıs tarihleri arasında toplam 8 sefer gerçekleştireceğini duyurdu.

2 haftada bir karşılıklı sefer düzenlenecek

Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri hareket edeceği belirtilen trenin, 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyeceği ifade edildi. Toplamda 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere planlanan seferlerle hem iç turizmin desteklenmesi hem de şehirler arası kültürel etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Ankara’dan saat 13.55’te kalkacak trenin Malatya’da 3 saatlik mola vereceğini belirten Uraloğlu, bu süreçte yolcuların şehrin tarihi ve kültürel yerlerini keşfedebileceğini söyledi. Tren, ertesi gün saat 16.23’te Diyarbakır’a varacak.

Elazığ’da 4 saatlik mola verecek

Diyarbakır’dan dönüş seferine çıkacak tren ise saat 12.30’da kalkacak ve Elazığ’daki Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Uraloğlu, bu arada yolcuların bölgenin kendine özgü atmosferini yerinde deneyimleyebileceğini belirterek, “Ankara’ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya’da ve Yolçatı’da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak” dedi.

Turistik seferlerin yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir kültür ve deneyim hattı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje” sözleriyle projenin amacını özetledi.

Seferlere katılmak isteyen yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık AŞ'nin gişelerinden, yetkili acentelerden, mobil uygulamadan ya da bilet.tcdd.gov.tr adresinden temin edebilecek.