Bakan Uraloğlu: Trabzon Raylı Sistem Hattı çevre dostu olacak

Uraloğlu, Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Raylı Sistem Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, projenin Trabzon kent içi ulaşım ağının gücüne güç katacağını, şehir içi trafiğe güçlü bir nefes aldıracağını ve şehrin çehresini daha da güzelleştireceğini belirtti.

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın yıllarca hayali kurulan bir proje olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 16,2 kilometrelik projede, Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 yerde aynı anda ilk kazmayı vuracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehrin geleceğine, hemşehrilerinin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı hayata geçireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Trabzon'da bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımını hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, bölünmüş yollar, tüneller, kavşaklar ve yeni havalimanı çalışmalarıyla Trabzon'u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini anlattı.

Uraloğlu, bugün ise Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı yeni bir bakış açısıyla birleştirdiklerini belirtti.

Hat tamamlandığında günlük 150 bin kişiye hizmet sunulacak

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacağının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Esasında bir metro hattından bahsediyoruz. Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Böylece Şehir Hastanesi'nden Havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne, Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşehrilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Karayolları istasyonundan başlayıp Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını sadece 26 dakikada kat edeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz."

Uraloğlu, hattın sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hat, Trabzon'un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından memleket hasretiyle uçağa atlayan bir Trabzonsporlumuz, havalimanında valizini alır almaz dakikalar içerisinde bordo-mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribününe ulaşmış olacak. Bu hat sadece bir ulaşım aracı değil, o maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşehri bağını en hızlı ve konforlu şekilde taşıyan bir köprü olacak. Trabzon Raylı Sistem Hattımız çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek. Böylece Trabzon'un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere de saf bir şekilde taşımış olacağız. Geçtiği her mahallede, her semtte ekonomik değeri yükseltecek, yeni iş imkanları, yeni istihdam alanları oluşturacak. Şehrimizin ticaretini güçlendirecek, bereketlendirecek önemli projelerden birinden bahsediyoruz. Trabzon'un dününü, bugününü ve yarınını birbirine bağlayan, şehrimize yakışan yeni bir gurur abidesi olarak inşallah bugün ilk kazmayı vuruyoruz."

Bakan Uraloğlu, Trabzon güçlendikçe ve büyüdükçe etrafındaki illere de katkısının artacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler butona basarak, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Havalimanı arasında 16 istasyonda hizmet verecek 16,2 kilometrelik Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini attı.

Törene, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kentteki temasları kapsamında Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ı makamında ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra ilçe esnafıyla, ardından da partililerle bir araya geldi.