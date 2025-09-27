Bakan Uraloğlu: Tüneli'nin kıymetini uzun yol yolcuları bilir

Amasya'da hizmete giren Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın açılışında 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken AK Parti döneminde bu uzunluğu 15 kattan fazla arttırarak 825 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Ama birileri bu yatırımları, bu hizmetleri inatla görmek istemiyor ve maalesef bazı çevrelerin Amasya'da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri olan Badal Tüneli ile ilgili ortaya attığı asılsız iddialar görüyoruz. Badal Tüneli'nin 'sadece 21 saniye zaman kazandırdığı' iddiasıyla bu değerli projeyi küçümsemeye çalışıyorlar. Hayatlarında taş üstüne taş koymayanlar bizleri boş iş yapmakla suçluyorlar. Karalamak ne kadar kolay değil mi? Ama Badal Tüneli'nin kıymetini o yolu yaz-kış, gece-gündüz kullanan bölgedeki sakinlerimiz, kamyon, tır ve otobüs kullanan uzun yol şoförlerimiz bilir" diye konuştu.

Tünelin yapıldığı alanda geçmişte heyelan riskinin de bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Oradaki heyelan riskini ve altından akan suyu da bilmezler. Badal Tüneli, sürücülerin korkulu rüyası olan, kaza kara noktası olarak bilinen bir geçidi baypas etti. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanmanın yol açtığı kazaları, yarma şevlerinden düşen taşların oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca Amasya'ya ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmesinin yanında doğu-batı yönünde İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kat eden kuzey hattında bulunması bakımından ülkemizin bölgeler ve uluslararası taşımacılık hizmetlerine de önemli katkılar veriyor. Sadece bir yol kısaltması ve tasarruf gibi düşünürseniz çok eksik düşünürsünüz ki Badal Tüneli ile ayrıca zamandan 102 milyon lira, akaryakıttan 10,8 milyon lira olmak üzere yıllık 112,8 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. karbon emisyonunu da 626 ton azaltıyoruz. Bu gerçekleri de buradan tekrar hatırlatmış ve anlamak istemeyenlere yeniden izah etmiş olalım" şeklinde konuştu.

Son 23 yılda Amasya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 51 milyar 714 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 271 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 28 kilometreden 301 kilometreye çıkardık. Hiç tüneli yoktu, 7,8 kilometre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. Amasya çevre yolu, Amasya-Turhal yolu, Amasya-Samsun yolu, Amasya-Ankara yolu ve Merzifon havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladık ve hizmete açtık. Şu anda da Çorum-Mecitözü-Amasya, Ladik-Taşova, Amasya-Göynücek yolları ve Amasya-Turhal arası ikmal işi gibi 6 projede çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat çalışanı 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy'un ailesinin de katıldığı törende Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın açılışını yaptı. Daha sonra da Amasya Valisi Önder Bakan ile bindiği TOGG marka otomobilin direksiyonuna geçip tünelde sürüş yaptı.