Bakan Uraloğlu: Türkiye, küresel ticaretin adil olması için katkılarını sürdürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına katıldı.

Bakan Uraloğlu toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için güçlü katkılarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı

Bakan Uraloğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. BM Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Resmî Karşılama Seremonisine, Türk delegasyonumuzla birlikte katıldık.

Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz."