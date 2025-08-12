Bakan Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, projenin bitmesiyle havalimanının yılda 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını ve Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini vurguladı.

Pist, apron ve taksi Yolu tamamlandı

Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre uzaklıktaki havalimanının, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, “3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık” dedi.

Modern terminal binası geliyor

Üstyapı çalışmalarına da değinen Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinin hızla devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, “Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak” ifadelerini kullanan Bakan, projenin tamamlandığında havalimanının bölge ulaşımında önemli bir merkez olacağını söyledi.

Bölgesel ulaşım ağı güçlenecek

Türkiye’nin bölgesel havalimanı sayısının artmasının hem turizm hem de ticaret açısından büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve ekonomik hareketliliğin artacağını kaydetti.