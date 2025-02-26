Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru’nda siyasi engeller aşılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ı Nahçivan'a bağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tahran’da düzenlenen Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 17. Yıllık Toplantısı'nda konuşan Uraloğlu, projeye siyasi nedenlerle karşı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

"Zengezur Koridoru’nda çalışmalar devam ediyor"

Azerbaycan tarafında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Uraloğlu, Türkiye’nin de kendi kısmında çalışmalara bu yıl başlayacağını ifade etti.

Koridorun hem Ermenistan hem de İran üzerinden geçiş opsiyonları olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu tür uluslararası ulaştırma koridorları, sadece geçen ülkelere değil, bölge ekonomisine büyük katkı sağlar. Ancak bu konuda bazı siyasi engellerin aşılması gerekiyor" dedi.

Kalkınma yolu projesi tamamlanmak üzere

Uraloğlu, Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yüklerin Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nde sona yaklaşıldığını belirtti.

Irak’ın Basra Körfezi’nden başlayıp Türkiye’nin Ovaköy Sınır Kapısı’na uzanacak 1200 kilometrelik hattın finansman süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Projede Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ortak hareket ettiğini belirten Uraloğlu, İran’ın da projeye katılmak istediğini ve bunun mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye-İran ulaştırma iş birliği

İran ile ulaştırma alanındaki iş birliklerine de değinen Uraloğlu, özellikle Türk TIR’larının akaryakıt fiyatları konusunda yaşadığı sorunların çözümü için görüşmeler yaptıklarını ifade etti. İran ile Türk Hava Yolları’na uygulanan ilave vergilerin kaldırılması yönünde ilerleme kaydedildiğini de dile getirdi.

Suriye’de ulaştırma altyapısı tahrip olmuş durumda

Suriye’de hava, kara ve demir yollarına yönelik kapsamlı tespitler yaptıklarını belirten Uraloğlu, en büyük sorunun demir yollarında yaşandığını söyledi. Uraloğlu, "Şam ve Halep havalimanlarının uluslararası standartlara getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ancak demir yolları büyük ölçüde tahrip olmuş durumda ve ciddi bir onarım gerektiriyor" dedi.