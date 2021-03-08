Bakan Varank, 2020 yılı otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2020 yılında Türkiye'de gerçekleşen otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını bildirdi.