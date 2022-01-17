Bakan Varank: 2021'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden otomotiv sektörünün 2021 yılı satış ve ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığı bilgisini veren Banak Varank, “Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." ifadesini kullandı.