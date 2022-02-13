Bakan Varank: 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz

Deneyap Türkiye Proje Uygulama Sınavları'nı izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Türkiye Projesi'nin Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, gençlerin bu alanlardaki iştiyakını azaltarak, onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 Günlük Programı'nda Deneyap Türkiye Projesi'ni ilan ettiklerini anımsatan Varank, şunları kaydetti: "2023 sonuna kadar Türkiye'de, 81 ilde, 100 Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İşte o proje kapsamında ilk iki fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji, gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyorlar. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehrimizde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz."

Yaklaşık 80 bin öğrenci sınava girdi

Atölyelerde okuyacak öğrencilerin uygulamalı sınavlarla belirlendiğini kaydeden Varank, sınavların iki aşamalı olarak yapıldığını söyledi. Önce öğrencilerin e-sınav yoluyla yazılı sınava girdiklerini anlatan Varank, şu bilgileri paylaştı: "27 şehrimiz için yaklaşık 80 bin öğrencimiz sınava girdi. Bu sınavlarda başarılı olan 16 bin öğrencimiz de ikinci aşama dediğimiz bu uygulama sınavlarına giriyor. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerimiz de Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerine başlayacaklar. Geleceğin teknolojilerini öğrenmelerinin yanında, atölyelerimiz çocuklarımıza kişiliklerinin gelişimiyle ilgili de önemli katkılar sağlıyor. Burada okuyan öğrencilerimiz, kritik ve eleştirel düşünmeyi, kendini daha iyi ifade etmeyi öğreniyor. Bu manada öğrencilerimize önemli katkılar sağlıyoruz."

“Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz”

Projeyi çok önemsediklerini belirten Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşu TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sivil toplum tarafında ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Deneyap Türkiye Projesi'ni devam ettirdiklerini söyledi.

Söz konusu 4 önemli kuruşla Deneyap Türkiye Atölyeleri'nde tüm Türkiye'deki gençlere teknoloji eğitimleri verildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde yeni atölyeleri açarak inşallah 81 il hedefimize ulaşmış olacağız. Bu sene ilk açtığımız atölyelerimizden mezunlarımızı vereceğiz. Bu sene Teknofest'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden ilk mezunları da vermiş olacağız. 27 ilimizde atölyelerin kurulduğunu bilen velilerimiz bu programı takip etsinler, çocuklarını Deneyap Türkiye Atölyeleri sınavlarına getirsinler, orada öğrencilerimizin değerlendirmesini yapalım ve onları geleceğin bilim insanı, önemli mühendisleri olarak yetiştirelim. Bu iller Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van. Bu şehirlerimize Deneyap Teknoloji Atölyeleri'miz hayırlı uğurlu olsun."